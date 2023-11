Sieht man vom Bürgerkrieg der neunziger Jahre ab, in dem sich Algerien einer von Westen unterstützten islamistischen Machtergreifung erwehren musste, gehört das Land mittlerweile zu den glücklicheren arabischen Staaten. Es wird nicht sanktioniert und sitzt in keiner Schuldenfalle – dank der seit Jahren ziemlich profitablen Rendite aus Erdgas- und Erdölexporten. Wie auch in anderen rohstoffreichen Staaten hat sich hier jedoch eine Verwaltung entwickelt, die sich wege...