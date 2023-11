1918, 25. November: Der Kommandant der »Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika«, Paul von Lettow-Vorbeck, erklärt die Kapitulation. Damit enden die militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Schutztruppe und den Streitkräften Großbritanniens in Afrika. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs war es in der deutschen Kolonie zu Kampfhandlungen gekommen, in deren Verlauf die Schutztruppe immer weiter nach Süden bis ins britische Nordrhodesien getrieben wurde. Sowohl auf deut...