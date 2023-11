Wer Illusionen hat, soll ins Theater gehen, dort gewöhnt man sich das ab. Meint zumindest Harald Schmidt. Oder so ähnlich. Bin also in der Schaubühne gewesen. »Die Möwe« in der Regie vom Ostermeier Thomas. Handlung: Landhaus, Liebe, Selbstmord, was sonst. Tschechow halt. Seit der Premiere ständig ausgebucht. Simon Strauß, der in Deutschland für einen Theaterkritiker passiert, und andere fanden vor allem Joachim Meyerhoff toll. Der spielt den Schriftsteller Trigorin ...