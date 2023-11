»Two, one, zero, der Alarm ist rot, Wien in Not, cha, cha, cha …« – Das war einmal. Und heute? »Heit grob ma Tote aus«, so heißt es zumindest in einem der großen Hits eines Wiener Liedermachers, der sich passenderweise Voodoo Jürgens nennt. Bei einem herkömmlichen Dokumentarfilm würde man ihn als einen der Protagonisten bezeichnen. Doch der deutsche Regisseur Philipp Jedicke hatte anderes im Sinn. Genau wie EsRap und Artikel-Länge: 4345 Zeichen

Alle Inhalte jederzeit lesen? Das geht mit dem Onlineabo. Qualitativ hochwertiger Journalismus kostet Geld. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern. Testen Sie jetzt unverbindlich den Onlinezugang für drei Monate zum Preis von 18 Euro!« Jetzt Onlineaktionsabo (3 Monate für 18 Euro) bestellen! Weitere Aboangebote für Sie: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 50,70 Euro/Monat Soli: 64,70 €, ermäßigt: 33,70 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 25,70 Euro/Monat Soli: 36,70 €, ermäßigt: 16,70 € Bestellen