Wie in ganz Lateinamerika ist auch in der Karibikinsel Puerto Rico die Solidarität mit der Bevölkerung Palästinas angewachsen. Unter dem Slogan »Puerto Rico an der Seite von Palästina« fand am Sonntag die bislang größte Demonstration eines breiten Bündnisses in der Hauptstadt San Juan statt.

Unter Beteiligung zahlreicher Palästinenser, die im puertoricanischen Exil leben, zog die Menge vom Kapitol, dem Regierungsgebäude Puerto Ricos, zum US-Bundesgericht in der Alts...