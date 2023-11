Es waren deutliche Worte: Am Montag warf das Außenministerium der Russischen Föderation in einer offiziellen Erklärung den USA und ihren »Verbündeten« nicht nur vor, illegal Gebiete im Nordosten und Süden Syriens zu besetzen. Das Ministerium beschuldigte neben Washington auch dessen »Verbündete«, die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK), syrisches Öl und Getreide zu stehlen und so der syrischen Bevölkerung Brot und Energieressourcen zu entziehen. Auch Damaskus bezi...