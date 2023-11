Mariekes Lage ist alles andere als gut. Seit ein paar Tagen muss sie in einem Leihauto am Kanal übernachten, nachdem ihr langjähriger Lebensgefährte Blok, Sohn einer alteingesessenen Metzgersfamilie, sie aus dem Haus geworfen hat. Dort hatte sie sich eh nie heimisch gefühlt, denn das Reihenhaus ebenso wie alles andere in dem gemeinsamen Leben des Paares stand unter dem übermächtigen Einfluss von Bloks Mutter.

Geld hat Marieke auch keines mehr, so dass es sie um so h...