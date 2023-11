Das Morden in Gaza geht weiter. Kaum jemand interessiert sich derweil für die Palästinenser in der Westbank und in Ostjerusalem. Dort fühlen sich die israelischen Siedler – immer unterstützt von der Armee – frei, ihre langgehegten Pläne zu realisieren: Siedlungen müssen expandiert, Palästinenser vertrieben werden. Widerstand wird unterdrückt. Die Palästinenser sollen verstehen, wem das Land gehört.

Eine Pionierin unter den Siedlern ist Daniella Weiss. In den 1970er ...