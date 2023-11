Am Freitag nachmittag beginnt der Bundesparteitag von Die Linke in Augsburg. Die Delegierten werden in der Hauptsache über das Wahlprogramm für die EU-Parlamentswahl im Juni 2024 debattieren und entscheiden. In der Generaldebatte wird aber auch Gelegenheit sein, über die Krise der Partei zu reden, die mit dem Austritt von zehn Bundestagsabgeordneten um Sahra Wagenknecht im Oktober und dem Auflösungsbeschluss der Bundestagsfraktion am Dienstag keineswegs überwunden w...