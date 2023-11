Nach der Bürgschaft kommt der Rekordverlust: Siemens Energy hat im vergangenen Geschäftsjahr 4,6 Milliarden Euro Miese gemacht, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das ist das mit Abstand größte Minus in der Geschichte des Energietechnikkonzerns. Grund sind die Probleme im Windkraftgeschäft, die Siemens Energy regelmäßig die Bilanz verhageln und im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Höhepunkt erreichten. Auch 2024 werden für diesen Bereich Verluste erwartet: Vor So...