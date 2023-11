Die Nationalversammlung Venezuelas hat die Verlängerung von EU-Sanktionen gegen das Land am Dienstag (Ortszeit) einstimmig als »unrechtmäßig und erpresserisch« zurückgewiesen. Der Rat der Europäischen Union hatte am Vortag beschlossen, Reiseverbote und das Einfrieren der Vermögen von 54 Regierungsmitarbeitern, denen die EU »Menschenrechtsverletzungen und die Untergrabung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Venezuela« vorwirft, bis Mai 2024 aufrechtzuerhalten. ...