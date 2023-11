Es ist ein Erfolg von großer Symbolkraft. Am Dienstag teilte Malis Präsident Assimi Goïta in einer Sondersendung des Fernsehens mit, dass es den Streitkräften des Landes am gleichen Tag gelungen sei, die Stadt Kidal unter ihre Kontrolle zu bringen. Wie die Infoseite Malijet berichtete, sei die Nachricht von der Bevölkerung mit Freude aufgenommen worden. In ganz Mali hätten sich Bürger auf Plätzen versammelt, um den Sieg zu feiern.

Seit 2012 waren Malis Streitkräfte ...