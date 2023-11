Die Strompreise für Privatkunden sind hierzulande höher als fast überall sonst in der EU. Und das gilt um so mehr, je weniger verbraucht wird. So zahlten Haushalte, die ihren Jahresverbrauch – womöglich aus Sparzwang mit Kerzenlicht – auf weniger als 2.500 Kilowattstunden (kWh) drückten, im ersten Halbjahr 2023 stolze 45,36 Cent pro kWh. Nur in Liechtenstein (46,35 Cent) und Belgien (45,59 Cent) lag der Durchschnittspreis noch höher. In Spanien oder Polen war das bi...