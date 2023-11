Am Montag ist geschehen, was die Raben schon seit Tagen vom Tower of London gekrächzt hatten. Der rechte britische Premierminister Rishi Sunak feuerte die bisherige Innenministerin Suella Braverman. Sie war in den Augen selbst vieler Konservativer nach jüngsten Angriffen auf die Führung der Londoner Polizei untragbar geworden. Braverman hatte in der vergangenen Woche die Entscheidung der Londoner Polizei, die Großdemonstration vom vergangenen Sonnabend für einen sof...