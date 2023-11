Sie beide sind Mitglieder der Vereinigung der Mütter und Angehörigen von Opfern außergerichtlicher Hinrichtungen, Mafapo. Was sind Ihre Geschichten?

Rubiela Giraldo: Mein Sohn Diego wurde in Ocaña im Departamento Norte de Santander umgebracht. Er hatte gerade seinen Militärdienst abgeleistet. Sie haben ihn am 6. Februar 2008 direkt aus Soacha, wo wir wohnen, geholt. Er starb am 8. Februar. Acht Monate lang musste ich nach ihm suchen. Er war mein ältester Sohn. Ich f...