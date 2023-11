Das zweitgrößte Land Lateinamerikas steht vor einer weitreichenden Richtungsentscheidung. In der letzten Fernsehdebatte vor der Stichwahl am 19. November zwischen dem peronistischen Präsidentschaftskandidaten Sergio Massa (Unión por la Patria) und seinem rechten Konkurrenten Javier Milei (La Libertad Avanza) prallten am Sonntag deren gegensätzliche Konzepte aufeinander. Beiden sei es vor allem darum gegangen, die Stimmen der Unentschlossenen zu gewinnen, fasste die ...