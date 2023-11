Der angeschlagene Immobilienkonzern Signa stoppt alle Bauprojekte in Berlin. Das berichtete der Tagesspiegel am Mittwoch unter Berufung auf Unternehmenskreise. Einige der betroffenen Projekte wie die Karstadt-Häuser am Hermannplatz und in der Weddinger Müllerstraße befanden sich noch in der Planungsphase, andere wie das »­Glance« in Charlottenburg sind bereits im Bau. Hintergrund des Baustopps seien die Schwierigkeiten der Immobilienbranche durch steigende Zinsen un...