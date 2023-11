Es gibt die Stadt Kiel. An der Ostsee, als Möchtegernmetropole von Schleswig-Holstein. Die Kieler Woche bringt die Stadt alljährlich in die Schlagzeilen. Mit Segeln. Die bekannten Kieler Sprotten sind jedoch so ölig, dass die Dosen, in denen sie sich quetschen, nur als Notrationen taugen. Das Ballett in Kiel, nun ja, gibt es auch, es ist nicht so bekannt – und man geht besser nicht hin.

Kiel hat aber auch ein intellektuelles Leben. Und das sieht so aus: Der Politikw...