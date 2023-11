Wahre Helden – Einsatz fürs THW

Der Brocken brennt

»Und thut sich nicht der Boden auf / Sie alle zu verschlingen, / So will ich mit behendem Lauf / Gleich in die Hölle springen«, sagt da Windfahne im »Walpurgisnachtstraum« im ersten Teil von Goethes »Faust«. Der Hölle recht nah war man auf dem Blocksberg im trockenen Sommer 2022. Wälder und Moore fingen Feuer, für die Kolleginnen und Kollegen ein Kampf unter erschwerten Bedingungen; denn in dieser Höhe ließ sich Was...