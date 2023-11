Samstag, 4. November

EU-Kommissionschefin von der Leyen hat in Kiew den ukrainischen Präsidenten Selenskij besucht. Danach lobte sie Fortschritte bei der Justizreform und der Bekämpfung von Oligarchen und Geldwäsche. Währenddessen wurde ihre Dienstlimo geklaut. Als sie den Präsidentenpalast verließ, zerrten sie zwei Männer in schwarzen Sturmhauben in einen schwarzen SUV.

»Guten Tag, Frau von der Leyen. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen?«

»Mbmbmmbbmm!«

»Wenn Sie versp...