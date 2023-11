Der eskalierte Konflikt um den Betrieb des größten Kupfertagebaus in Mittelamerika hat inzwischen ganz Panama erfasst. Soziale Bewegungen und die Regierung stehen einander unversöhnlich gegenüber. Am Mittwoch trauerten Teilnehmer eines Schweigemarsches um zwei Demonstranten, die am Vortag eine Straße blockiert hatten und von einem Panamaer US-amerikanischer Herkunft erschossen worden waren. Damit ist die Zahl der Todesopfer bei den Massenprotesten auf vier gestiegen...