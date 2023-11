In den USA haben die Republikaner, die ein restriktives Reproduktionsrecht durchsetzen wollen, in dieser Woche mehrere Dämpfer erhalten. Nachdem im vergangenen Jahr das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch vom Obersten Gerichtshof gekippt worden war, haben die Wähler in Ohio am Dienstag mit einer klaren Mehrheit für eine Verankerung des Rechts in der Verfassung des von Republikanern regierten Bundesstaats im Mittleren Westen gestimmt. Im ebenfalls konservat...