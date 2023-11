Abu Dharr Al-Ghifari. Wer hierzulande behauptet, diesen Namen schon einmal gehört zu haben, der ist entweder ein wahrer Experte oder aber ein Hochstapler. Im Westen beschränkt sich die Auseinandersetzung mit Al-Ghifari auf einige wenige Zeilen in Jacques Droz’ monumentalem Werk »Geschichte des Sozialismus in 15 Bänden« und einen dürren Eintrag in der »Oxford-Enzyklopädie der Islamischen Welt«. Wenig verwunderlich, hatte der Mann, der bereits im Jahr 652 starb, doch ...