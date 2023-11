»Wir werden Bayer so umgestalten, dass wir uns nur noch auf das konzentrieren, was für uns wesentlich ist – und von allem anderen befreien wir uns«, erklärte Bayer-Chef Bill Anderson am Mittwoch bei der Vorstellung der neuesten Geschäftszahlen. Erstes Opfer des Befreiungsschlages: die Beschäftigten. Obwohl das letzte Rationalisierungsprogramm, das 12.000 Arbeitsplätze kostete, erst im Jahr 2021 auslief, kündigte der Vorstandsvorsitzende ein neues Umbaupaket an, das ...