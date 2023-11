Am »Tag der deutschen Einheit« will keine rechte Stimmung aufkommen. Oder vielleicht eine rechte, aber keine linke und ganz bestimmt keine gute. Weil er so künstlich und unhistorisch ist und sie (die Einheit) so unvollendet. Es soll ja, anders als damals versprochen, auch nicht jedem besser gegangen sein seither. Am 9.11., meinem Geburtstag, will aber auch kaum einer feiern, weil keiner weiß wie und sowieso jeder arbeiten muss. Manche verwechseln den 9.11. auch mit ...