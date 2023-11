Die Verhandlungen über den Berliner Landeshaushalt 2024/2025 gehen in die entscheidende Phase. Vor den letzten drei Plenarsitzungen in diesem Jahr – 16. und 30. November, 14. Dezember – demonstrierten am Mittwoch Sozialverbände gegen schmerzhafte Einschnitte. Zwar plant die Koalition aus CDU und SPD Rekordausgaben, aber die Grundversorgung der Hilfebedürftigsten steht auf der Prioritätenliste weit unten. Kürzungen bei Notunterkünften für erkrankte Obdachlose seien v...