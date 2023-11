Die BRD weitet ihre Rüstungslieferungen an den israelischen Staat erheblich aus. Bis einschließlich 2. November habe die Bundesregierung Genehmigungen für Exporte im Wert von mehr als 300 Millionen Euro erteilt, also beinahe zehnmal mehr als noch 2022. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch unter Verweis auf das Bundeswirtschaftsministerium.

Nach der neusten Eskalation des Kriegs gegen Gaza seien seit dem 7. Oktober 185 Einzelgenehmigungen erteilt wor...