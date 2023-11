Alljährlich zu Allerheiligen und Allerseelen kommen Zehntausende an den östlichen Rand der Stadt Wien, um in Simmering den Zentralfriedhof zu besuchen. Es ist der zweitgrößte Friedhof Europas, und viele Prominente liegen hier beerdigt: von Komponist Ludwig van Beethoven bis zum Popstar Falco. Dieses Jahr wurde das Datum von einem Anschlag auf den jüdischen Friedhof überschattet. In der Nacht zum 1. November haben Unbekannte einen Brand an diesem östlichen Ende des Z...