Man habe sich für einen Monat in ein Ferienhaus in den Catskills zurückgezogen, um dieses Album zu schreiben und dann auch gleich aufzunehmen, lässt die Band um Mastermind John Baizley vernehmen. Da gehen natürlich ganz hübsch die Assoziationen mit einem durch – Woodstock, Big Pink, The Band usw.

Tatsächlich gibt es ein paar intime Hausmusikmomente auf »Stone« an exponierter Stelle. Das sentimentalische Folk-Präludium »Ember«, das sie dann am Ende, fast wie einen ak...