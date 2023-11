Die niederländische Polizei hat einen 64jährigen Mann aus Rotterdam und eine 35 Jahre alte Frau aus Gouda festgenommen, die verdächtigt werden, Staatsgeheimnisse an den marokkanischen Geheimdienst weitergegeben zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am vergangenen Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Die Festnahmen hätten bereits am 26. Oktober stattgefunden. Die beiden Verdächtigen sitzen für vorerst 14 Tage in Untersuchungshaft.

»Ich finde diese Nachricht ...