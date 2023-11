Die Geschichte als Niederschrift all der Mühsale: »’Til then, we struggle for each other«, heißt es in »Spider Bites«, dem Eingangskapitel des Geschichtsaufsatzes »History Books«, den The Gaslight Anthem jüngst herausbrachten, für das Popgeschäft Äonen (neun Jahre) nach Veröffentlichung des letzten Albums »Get Hurt«. Geschichte als Geschichte von Beziehungskrach ist auch hier das wieder und wieder aufgegriffene Narrativ in den Balladen des Rockquartetts aus dem US-a...