Der einzige niederländische Autobauer, VDL Nedcar aus Born in Limburg, hat am Donnerstag angekündigt, weitere 2.000 Arbeitsplätze zu vernichten. Im Oktober waren bereits 500 feste Mitarbeiter und 1.000 Zeitarbeitskräfte auf die Straße gesetzt worden. Der Grund: BMW plant, die Produktion seiner Modelle Mini und X1 zu stoppen, die in Born gebaut werden. Von der Stellenstreichung sind auch einige hundert belgische Werktätige betroffen.

