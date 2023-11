1848, 9. November: Der Mitbegründer der linken Fraktion »Deutscher Hof« in der Frankfurter Nationalversammlung, Robert Blum, wird in Wien hingerichtet. Als Delegierter war Blum im Oktober nach Wien gereist, wo er am bewaffneten Kampf gegen die Konterrevolution teilnahm. Nach der Niederschlagung des Aufstands wird der Abgeordnete trotz Immunität zum Tode verurteilt und standesrechtlich erschossen.

1913, 6. November: Der Zaberner Anzeiger berichtet über abfällige Äuße...