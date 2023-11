Die Ereignisse und Entwicklungen, die am 29. Oktober 1923 zur Absetzung der sächsischen Landesregierung von Ministerpräsident Erich Zeigner und im November 1923 in Thüringen zum erzwungenen Rücktritt erst der kommunistischen Mitglieder der Landesregierung und dann auch des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten August Frölich führten, sind vielfach dargestellt worden. Konservative und sozialdemokratische Historiker in der Bundesrepublik haben das Vorgehen der Regi...