Der Mannheimer Raum war in den frühen siebziger Jahren ein gutes Pflaster für Harte. Bei Twenty Sixty Six and Then finden sich im Frühjahr 1971 ein halbes Dutzend talentierter Instrumentalisten zusammen, die quasi aus dem Stand ein kompositorisch vertracktes, technisch filigranes Prog-Hard-Rock-Album hinlegen.

»Reflections on the Future« aus dem Jahr 1972 besticht durch die beiden Keyboardduellanten Veit Marvos und Steve Robinson (aka Reiner Geyer), die ­Gagey Mroze...