Menschen, die in Europa Sicherheit suchen, werden auf den griechischen Ägäisinseln mit Aggression, erniedrigender Behandlung und körperlicher Gewalt konfrontiert – unter anderem mit Schlägen, Handschellen und Leibesvisitationen –, ihr Besitz wird konfisziert, und sie werden gewaltsam aufs Meer zurückgeschickt. So lautet das vernichtende Urteil, das die internationale Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« (MSF) am Donnerstag in Athen fällte. Dort stellte MSF seinen ...