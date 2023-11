Die Erfolgsserie des Leverkusener Agrar- und Pharmariesen Bayer bei Glyphosat-Prozessen in den USA scheint gerissen. Nach neun gewonnenen Verfahren in Folge verlor Bayer nun zum dritten Mal in kurzer Zeit einen Prozess wegen der möglicherweise krebserregenden Wirkung des Pflanzenvernichtungsmittels. Ein kalifornisches Geschworenengericht verurteilte den Konzern am Dienstag zu einer Schadenersatzzahlung von insgesamt 332 Millionen Dollar an einen Mann, der seine Kreb...