In den kommenden vier Jahren wird die Mehrheit der Regionen in Kolumbien rechts und mitte-rechts regiert. Im ganzen Land wählten die Bürger am Sonntag Bürgermeister, Gouverneure, Stadträte, Abgeordnete und lokale Ratsmitglieder. Die politische Bewegung des ersten linken Präsidenten des Landes, Gustavo Petro, wird in der Legislaturperiode 2024 bis 2027 jedoch nur zwei der 32 Gouverneure stellen. In keiner der größeren Städte schaffte es ein Anhänger Petros in das Amt...