Etwa 100 Delegierte und Gäste hatten sich in Barcelona versammelt: Anlass war der XIX. reguläre Kongress der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten am vergangenen Wochenende. Sie kamen aus Norwegen und Marokko, aus Portugal, Italien und Griechenland sowie Mitteleuropa und aus Spanien in die katalanische Hauptstadt. Der Kongress wurde dort abgehalten zum Gedenken an den 85. Jahrestag der »Despedida«, der erzwungenen Abreise ...