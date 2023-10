Nichts an seiner Musik ist neu. Aber wie er das macht! Radio eins-Redakteurin Christine Heise hat schon viel gehört – ihren Jerry-Leger-Button am Revers trägt sie nicht von ungefähr. Ich hätte mir auch einen zulegen sollen, im JUBB in Essen-Werden am vergangenen Donnerstag.

Ungefähr 60 Leute sind da, ganz ordentlich für einen trotz Kritikerlob wenig bekannten kanadischen Musiker, der, obwohl erst 38, 70er-mäßig oldschool rüberkommt: braunes Kordsakko, orangefarbenes...