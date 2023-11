Am Dienstag war in Österreich der sogenannte Equal Pay Day. An diesem Tag haben Männer das Einkommen erhalten, für das Frauen noch bis zum Jahresende arbeiten müssen – mit anderen Worten: Frauen arbeiten in Österreich 62 Tage gratis. Im Vergleich zu einem Mann verdient eine vollzeitbeschäftigte Frau in Österreich im Jahr 2023 durchschnittlich 8.340 Euro brutto weniger, hat das Jobportal Stepstone errechnet. Demnach verdienen Frauen weniger, weil sie in schlechter be...