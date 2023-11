Jahrzehntelang hatte die österreichische Sozialdemokratie keinen Parteivorsitzenden, der so weit vom linken, marxistischen Rand der Partei herkam wie heute Andreas Babler. Und wohl genauso lange kämpfte das Parteiestablishment nicht mehr so rabiat gegen Antiimperialismus und Marxismus. Nun soll der übriggebliebene linke Rand unter dem Vorwand, »antiisraelisch« zu sein, ausgeschlossen werden.

Mehrheitsfähig dürfte dies in der Basis nicht sein. Um so rascher will die ...