Mit Trug und List zum Ziel: Es scheint sich zu einem Berliner Brauch zu mausern, dass Volksentscheide möglichst raffiniert von Regierung und Senat ausgehebelt werden. Die »schwarz-rote« Koalition in Berlin will – vorgeblich zur Unterbringung von Asylsuchenden – das Gesetz zum Tempelhofer Feld ändern, das eine Bebauung der Fläche praktisch verhindert. Dagegen protestierten rund 100 Personen am Dienstag morgen vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte.

Das Gelände des ehe...