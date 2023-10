Nur in Teilzeit waren am Sonntag die fußballspielenden Angestellten von Drittligist Dynamo Dresden tätig. Lediglich eine Halbzeit absolvierte man in der Auswärtspartie beim 1. FC Saarbrücken. Tore waren bis dato keine gefallen, dafür aber Unmengen an Regen, was zur Folge hatte, dass der Rasen kaum noch zu bespielen ging und die Begegnung abgebrochen wurde. »Wir versuchen, das Spiel durchzubringen, wenn das möglich ist. Ein Spielabbruch ist immer die Ultima ratio, ab...