Bei den Trödelmärkten hat es einen Wandel gegeben: Egon Erwin Kisch fand, so wie zuvor Heinrich Heine, den großen Pariser Flohmarkt in Clignancourt noch eher abstoßend, weil dort die Ärmsten der Armen ihre letzten, meist kaputten oder schmuddeligen, möglicherweise auch tatsächlich verflohten Habseligkeiten anboten. Heute bewirbt ihn das Pariser Tourismusbüro als »den besten Flohmarkt«. Schon in den 70er Jahren war er uns eine Reise wert gewesen, weil es dort billig ...