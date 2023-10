Die Betreiber bayerischer Krankenhäuser können auf mehr Geld hoffen. Zumindest dann, wenn der von CSU und Freien Wählern unterzeichnete Koalitionsvertrag eins zu eins umgesetzt wird. Am Montag hat sich nun der neu gewählte Bayerische Landtag konstituiert und damit die neue Legislaturperiode begonnen. Zum zweiten Mal in Folge wird eine Koalition aus CSU und Freien Wählern in Bayern regieren. Wohlwollend äußerte sich die Aktionsgruppe »Schluss mit Kliniksterben in Bay...