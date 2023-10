Es soll das »größte Erlebnis- und Einkaufszentrum Nordeuropas« werden: mit 20 Restaurants, drei Hotels, einem Kreuzfahrtterminal und dem größten Kino der Stadt, dazu Wohnungen und Büros. In der Hamburger »Hafencity« entsteht derzeit das »Überseequartier«, Ende August war Richtfest. Das Immobilienunternehmen Unibail-Rodamco-Westfield soll laut NDR mehr als eine Milliarde Euro in das Projekt investiert haben. Am Montag morgen kam es auf der größten Baustelle der Stadt...