Das französische Verfassungsgericht hat am Freitag zugunsten der Reversibilitätsregularien des designierten Atommüllendlagers Cigéo in Bure geurteilt. Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gegen den am 7. Juli 2022 festgestellten öffentlichen Nutzen (DUP) des Projektes, unterbreitete der Staatsrat dem Conseil constitutionnel eine Verfassungskonformitätsanfrage. Konkret ging es darum zu klären, inwieweit die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Lagerung atomarem Müll...