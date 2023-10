China ergreift neue Maßnahmen gegen den eskalierenden Sanktionskrieg der USA. Kaum hatte Washington am 17. Oktober neue Restriktionen für die Lieferung von Halbleitern in die Volksrepublik verkündet, da teilte Beijing am 20. Oktober mit, ab dem 1. Dezember gälten neue Regeln für den Export von Graphit. Demnach müssen chinesische Unternehmen, wollen sie besonders hochwertige Sorten ins Ausland verkaufen, nun spezielle Genehmigungen einholen – und die können erteilt, ...