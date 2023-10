Rhythmus der Gewalt

Die koloniale Welt ist eine geteilte Welt. Es ist wahrscheinlich als Beschreibung überflüssig, an die Existenz von indigenen und europäischen Städten, von Schulen für Indigene und Schulen für Europäer zu erinnern, ebenso wie es überflüssig ist, auf die Apartheid in Südafrika hinzuweisen. Wenn wir jedoch ins Innere dieser Unterteilung eindringen, haben wir zumindest den Vorteil, einige der darin enthaltenen Kraftlinien aufzuzeigen. Diese Annäherung an die koloniale W...